Антон Шипулин: «Решение я принял. Увидимся на этапах Кубка мира!»

Российский биатлонист сообщил, что сегодня выйдет его интервью, в котором он расскажет о продолжении карьеры.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014, испытывавший в прошлом сезоне проблемы со здоровьем, заявлял, что огласит решение осенью.

«В апреле в своем интервью на я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильей Трифановым и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю!

Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода.

Сегодня в 16.00 на «Матч ТВ» обо всем расскажу. И да – увидимся на Кубке мира!» – написал Шипулин.

Шипулин уходит из биатлона? Похоже, этот сезон не спасти