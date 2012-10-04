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    Антон Шипулин: «Решение я принял. Увидимся на этапах Кубка мира!»

    Теги сборная России Антон Шипулин Матч ТВ Биатлон

    Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что сегодня выйдет его интервью, в котором он расскажет о продолжении карьеры.

    Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014, испытывавший в прошлом сезоне проблемы со здоровьем, заявлял, что огласит решение осенью.

    «В апреле в своем интервью на «Матч ТВ» я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильей Трифановым и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю!

    Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода.

    Сегодня в 16.00 на «Матч ТВ» обо всем расскажу. И да – увидимся на Кубке мира!» – написал Шипулин.

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