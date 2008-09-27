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    Антон Шипулин: «Готов пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к ЧМ-2019»

    Теги Кубок мира сборная России видео Антон Шипулин ЧМ-2019 Биатлон

    Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин рассказал о том, готов ли пропустить первые этапы Кубка мира сезона-2018/19.

    После олимпийского сезона россиянин сделал перерыв в тренировках по состоянию здоровья. Решение по дальнейшей карьере Шипулин пока не объявил, но приступил к подготовке.

    «Конечно, будет внутри что-то корежить, я же боец, я буду смотреть на все те уплывающие очки, которые мне машут рукой. Потому что я уже настолько привык с первых этапов Кубка мира, стараться сражаться, испытывать это чувство гонок, к которому я не так давно начал испытывать симпатию.

    Но понимаю, что я очень много пропустил, что мне было необходимо это сделать. И готов сделать этот шаг, чтоб подготовиться к главному старту», – сказал Шипулин.

    Чемпионат мира в пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.

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