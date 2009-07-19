Голодец, Левитин и Поздняков вошли в президентский совет по развитию физкультуры и спорта. Мутко там нет

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин остался председателем совета, его заместителями стали зампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Игорь Левитин, секретарем совета назначен замначальника Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Алексей Кулаковский.

В состав совета также включен президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Ростовской области Василий Голубев и Свердловской области Евгений Куйвашев.

В совет не вошел бывший вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко.