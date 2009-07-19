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    Голодец, Левитин и Поздняков вошли в президентский совет по развитию физкультуры и спорта. Мутко там нет

    Теги Виталий Мутко Владимир Путин Станислав Поздняков Игорь Левитин Василий Голубев Алексей Кулаковский Евгений Куйвашев Антон Алиханов Ольга Голодец Биатлон

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав совета по развитию физической культуры и спорта.

    Путин остался председателем совета, его заместителями стали зампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Игорь Левитин, секретарем совета назначен замначальника Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Алексей Кулаковский.

    В состав совета также включен президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Ростовской области Василий Голубев и Свердловской области Евгений Куйвашев.

    В совет не вошел бывший вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко.

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