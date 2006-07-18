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    Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий

    Теги болельщики Владимир Путин ЧМ-2018 Дмитрий Медведев Универсиада политика Ольга Голодец Футбол

    Российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин.

    «Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – сказал он в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.

    По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады-2018, а также конкурса Чайковского в 2019 году: «Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране».

    Представитель Голодец пояснил, что эта мера может быть принята в первую очередь для облегчения въезда иностранцев, которым не нужно будет получать визу. Нужно ли будет российским гражданам получать паспорт зрителя, будет зависеть от регламента мероприятия, пояснил он.

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