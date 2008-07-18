Путин поблагодарил организаторов ЧМ и персонально Мутко

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко за вклад в организацию .

«Хочу поблагодарить еще раз всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и к тем, кто здесь присутствует, и к тем, кого здесь нет», – сказал политик на встрече с правительством. «Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать», – подчеркнул Путин, обращаясь к Мутко.

Президент отметил, что Мутко в нынешнем составе кабинета министров не занимается напрямую работой над спортивными мероприятиями. «Но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень много сделали для подготовки этого чемпионата», – подытожил Путин.