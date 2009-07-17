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    Александр Тихонов: «Тулаева ранее выгнали из биатлонной команды Москвы. Какая-то бодяга была»

    Теги Александр Тихонов СБР Владимир Драчев Владислав Тулаев Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет ситуации с 25-летним специалистом Владиславом Тулаевым.

    «Нужно задать Драчеву вопрос о том, может ли быть тренером 25-летний человек, мотивацией которого являются деньги и «ксива». Там вообще набираются люди, далекие от биатлона.

    Тулаева ранее за что-то выгнали из биатлонной команды Москвы. Не знаю деталей, но какая-то бодяга там была», – рассказал Тихонов. 

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