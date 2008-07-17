Владимир Драчев: «Тулаев извинился за свои слова. Работать в команде он больше не будет»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о ситуации с 25-летним специалистом по стрельбе Владиславом Тулаевым.

Тулаев, который на официальном сайте СБР до сих пор значится тренером резервной мужской сборной России, накануне опубликовал видео, в котором рассказал о работе в команде.

Тренер, являющийся сыном потенциального спонсора СБР, заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат».

«Вчера он извинился за такие выступления и попросил прощения у всей сборной. Работать он больше не будет.

Он подавал документы, когда была комиссия по составу всех тренерских кадров. Была рассмотрена его персона как молодого специалиста в дальнейшем.

Он не один, кстати, специалист до 30, таких несколько отобрали. Они были на одном сборе, сейчас на втором. По итогам собирались проводить корректировку, решать, будут они работать или нет. Ну вот он, видимо, не будет. Остальные пока работают.

По анкете у него есть достижения, и по его знаниям он достаточно уверенно вел себя на экзаменах. Мы проводили тесты в том числе, были предложены действия, которые надо было сделать тренеру. Вот он прошел», – сказал Драчев.

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