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    Андерс Бессеберг: «У WADA есть только Родченков и больше ничего. Поэтому сейчас они в панике»

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг WADA CAS Григорий Родченков

    Президент IBU Андерс Бессеберг, временно сложивший свои полномочия, считает, что обыски в штаб-квартире союза – проявление паники во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

    «Насколько я знаю, инициатором этого расследования было WADA. Думаю, сейчас они находятся в удручающей ситуации. У них есть только Родченков и больше ничего. А на практике они не смогли наказать даже одного спортсмена из тысячи подозреваемых.

    Если ты контролируешь ситуацию, то ты не идешь в СМИ, а обращаешься конкретно по адресу. Они определенно пытаются чего-то добиться. Они говорят, что международные федерации ничего не делают, так что, мол, они сами обратятся в CAS. А я чувствую, что у них просто началась паника. В реальности они короновали одного единственного свидетеля, и совершенно очевидно, что этом свидетелю никто не верит.

    Это видно как минимум по решению CAS оправдать 28 российских спортсменов. CAS не стал опираться на показания Родченкова. Единственное, чего добились в WADA – отстранение россиян от Пхенчхана-2018», – рассказал Бессеберг.

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