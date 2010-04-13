Андерс Бессеберг: «У WADA есть только Родченков и больше ничего. Поэтому сейчас они в панике»

Президент IBU Андерс Бессеберг, временно сложивший свои полномочия, считает, что обыски в штаб-квартире союза – проявление паники во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Насколько я знаю, инициатором этого расследования было WADA. Думаю, сейчас они находятся в удручающей ситуации. У них есть только Родченков и больше ничего. А на практике они не смогли наказать даже одного спортсмена из тысячи подозреваемых.

Если ты контролируешь ситуацию, то ты не идешь в СМИ, а обращаешься конкретно по адресу. Они определенно пытаются чего-то добиться. Они говорят, что международные федерации ничего не делают, так что, мол, они сами обратятся в CAS. А я чувствую, что у них просто началась паника. В реальности они короновали одного единственного свидетеля, и совершенно очевидно, что этом свидетелю никто не верит.

Это видно как минимум по решению CAS оправдать 28 российских спортсменов. CAS не стал опираться на показания Родченкова. Единственное, чего добились в WADA – отстранение россиян от Пхенчхана-2018», – рассказал Бессеберг.