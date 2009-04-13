Андерс Бессеберг: «Попросил русских посадить новых людей в правление СБР. Сегодня там сидят те, с кем связаны подозрения»

Президент IBU Андерс Бессеберг, временно сложивший свои полномочия из-за расследования по обвинению в коррупции, поделился мнением о допинге в российском биатлоне.

«Возможно, российская система может стимулировать к употреблению допинга. Там есть регионы, где сидят губернаторы. Я знаю, что в какой-то степени биатлонисты продаются и покупаются так же, как это происходит в футболе. Регионы находятся настолько далеко от Москвы, что у центра нет больших возможностей полностью контролировать то, что там происходит.

На самом деле это может побуждать к допингу. Если спортсмен выигрывает олимпийское золото, он более-менее обеспечивает себя до конца жизни. И тогда что-то тоже капает тренерам и врачам из его окружения. Возможно, спортсмен сам и не хочет применять допинг и он даже может об этом не знать, но получает распоряжение, что ему «нужна эта инъекция В12». А она может содержать ЭПО. Пожалуй, это самое первое, что мы должны изменить.

В СБР будет избираться новое руководство. Я попросил их посадить новых людей в правление. Сегодня там сидят те, с кем связаны подозрения. И я считаю, что им нужен новый президент», – рассказал Бессеберг.

Президентом СБР с 2014 года является Александр Кравцов. В правление организации входят Дмитрий Алексашин, Владимир Калашников, Виктор Майгуров, Вадим Мелихов, Александр Пак, Александр Тихонов и Владимир Якушев.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг