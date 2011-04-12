Андерс Бессеберг: «Я не скрыл ни одной допинг-пробы русских»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что за все время пребывания на посту главы организации не скрыл ни единой допинг-пробы.

Чиновник обвиняется в получении взяток за сокрытие информации, указывающей на использование допинга российскими биатлонистами.

– Что вы скажете по поводу обвинений, направленных против вас?

– Я уже ответил следователям на этот вопрос.

– Есть ли что-то, чем вы можете поделиться с прессой?

– Нет. Ничего, помимо того, что стоит в пресс-релизе IBU. Я принял решение и предупредил коллег в правлении о том, что снимаю с себя обязанности главы организации, пока идет расследование. Потому в это время кто-то другой будет президентом.

– Кто именно?

– Пока решение не принято, но пресс-релиз появится.

– По информации VG, вас обвиняют в сокрытии 65 случаев применения допинга российскими биатлонистами, начиная с 2011 года. Что вы скажете об этом?

– Это неправда. Я не скрыл ни единой допинг-пробы.

– Как получилось, что информация всплыла сейчас?

– Не знаю. Честно говоря, я думаю, что Родченков хочет привлечь к себе внимание. Он особенным образом высказался в прямом интервью NRK, но в то же время, наши юристы, занимающиеся делами российских спортсменов, не имеют к нему доступа. Он главный свидетель, но не явился на слушание по апелляциям 39 русских.

– Вы не допускаете, что совершили ошибку в некоторых допинговых случаях за 30 лет работы?

– Нет, я не могу припомнить такого. Обвинение состоит в том, что мы недостаточно хорошо разбирались с подозрительными допинг-пробами. Я твердо уверен, что невозможно скрыть пробы крови при существующей у нас системе.

– Le Monde утверждает, что вы получали деньги за сокрытие следов применения допинга. Что вы на это скажете?

– Это неправда. Могу сказать, что я не получал ни одного доллара, ни одного евро.

– Принимали ли каким-либо образом участие в сокрытии русского допинга?

– Нет, я этого не делал.

– Вы получали деньги от русских, чтобы «поддержать интересы России»?

– Нет.

– Как вы восприняли серьезные обвинения в свой адрес?

– Я бы солгал, сказав, что это меня не задело. Но больше всего меня беспокоит то, что все это отразится на репутации биатлона.

– Расследование идет с Рождества. Когда вы об этом узнали?

– Вчера (10 апреля. – Прим. Sports.ru)

– Как вы восприняли обыски?

– В таких делах это обычное дело, с конфискацией телефона и компьютера. Меня не было дома.

– Что самое худшее в этом деле?

– Мне, как человеку, это неприятно, и это плохо для репутации биатлона. После 30 лет можно уходить, но не такой финал я себе представлял, – сказал Бессеберг.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг