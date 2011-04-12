Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андерс Бессеберг: «Я не скрыл ни одной допинг-пробы русских»

    Теги сборная России сборная России жен допинг СБР IBU Андерс Бессеберг

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что за все время пребывания на посту главы организации не скрыл ни единой допинг-пробы.

    Чиновник обвиняется в получении взяток за сокрытие информации, указывающей на использование допинга российскими биатлонистами.

    – Что вы скажете по поводу обвинений, направленных против вас?

    – Я уже ответил следователям на этот вопрос.

    – Есть ли что-то, чем вы можете поделиться с прессой?

    – Нет. Ничего, помимо того, что стоит в пресс-релизе IBU. Я принял решение и предупредил коллег в правлении о том, что снимаю с себя обязанности главы организации, пока идет расследование. Потому в это время кто-то другой будет президентом.

    – Кто именно?

    – Пока решение не принято, но пресс-релиз появится.

    – По информации VG, вас обвиняют в сокрытии 65 случаев применения допинга российскими биатлонистами, начиная с 2011 года. Что вы скажете об этом?

    – Это неправда. Я не скрыл ни единой допинг-пробы.

    – Как получилось, что информация всплыла сейчас?

    – Не знаю. Честно говоря, я думаю, что Родченков хочет привлечь к себе внимание. Он особенным образом высказался в прямом интервью NRK, но в то же время, наши юристы, занимающиеся делами российских спортсменов, не имеют к нему доступа. Он главный свидетель, но не явился на слушание по апелляциям 39 русских.

    – Вы не допускаете, что совершили ошибку в некоторых допинговых случаях за 30 лет работы?

    – Нет, я не могу припомнить такого. Обвинение состоит в том, что мы недостаточно хорошо разбирались с подозрительными допинг-пробами. Я твердо уверен, что невозможно скрыть пробы крови при существующей у нас системе.

    – Le Monde утверждает, что вы получали деньги за сокрытие следов применения допинга. Что вы на это скажете?

    – Это неправда. Могу сказать, что я не получал ни одного доллара, ни одного евро.

    – Принимали ли каким-либо образом участие в сокрытии русского допинга?

    – Нет, я этого не делал.

    – Вы получали деньги от русских, чтобы «поддержать интересы России»?

    – Нет.

    – Как вы восприняли серьезные обвинения в свой адрес?

     – Я бы солгал, сказав, что это меня не задело. Но больше всего меня беспокоит то, что все это отразится на репутации биатлона.

    – Расследование идет с Рождества. Когда вы об этом узнали?

    – Вчера (10 апреля. – Прим. Sports.ru)

    – Как вы восприняли обыски?

    – В таких делах это обычное дело, с конфискацией телефона и компьютера. Меня не было дома.

    – Что самое худшее в этом деле?

    – Мне, как человеку, это неприятно, и это плохо для репутации биатлона. После 30 лет можно уходить, но не такой финал я себе представлял, – сказал Бессеберг. 

    Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться