Бессеберг сообщил, что расследование касается паспортов крови россиян, выступавших на ЧМ-2017

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что проводимое в его отношении полицейское расследование касается паспортов крови российских биатлонистов.

По его словам, речь идет о данных спортсменов, выступавших на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене с запрещенными препаратами в организме.

72-летний чиновник выразил удивление, что он стал объектом расследования.

«Лично я не чувствую, что сделал что-то неправильно. Мы следовали обычной процедуре и отправили все пробы в аккредитованную WADA лабораторию в Осло. Если там были анормальные случаи, то мы получали сообщение и реагировали.

Я не понимаю, почему этим делом занимается департамент по борьбе с экономическими преступлениями», – сказал Бессеберг.