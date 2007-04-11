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    Бессеберг сообщил, что расследование касается паспортов крови россиян, выступавших на ЧМ-2017

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг ЧМ-2017

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что проводимое в его отношении полицейское расследование касается паспортов крови российских биатлонистов.

    По его словам, речь идет о данных спортсменов, выступавших на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене с запрещенными препаратами в организме.

    72-летний чиновник выразил удивление, что он стал объектом расследования.

    «Лично я не чувствую, что сделал что-то неправильно. Мы следовали обычной процедуре и отправили все пробы в аккредитованную WADA лабораторию в Осло. Если там были анормальные случаи, то мы получали сообщение и реагировали.

    Я не понимаю, почему этим делом занимается департамент по борьбе с экономическими преступлениями», – сказал Бессеберг.

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