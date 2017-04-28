Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте есть ошибки.

«Я не понимаю, почему в отношении Родченкова не ведутся различные расследования? В его переписках встречались фразы из разряда: «Мы забыли про этих спортсменов, потому что они не заплатили…»

В докладе Макларена немало различных разночтений и ошибок в переводе с русского языка. Например, в документах значились четыре российских действующих биатлониста, которые якобы были связаны с допингом. Их проверяли в течение долгого времени иностранные лаборатории, и ни одна из проб не дала положительного результата.

Я считаю, что IBU обязан защищать всех чистых спортсменов, вне зависимости от гражданства. Многие журналисты заявляют, что российский паспорт биатлониста сразу же указывает на употребление запрещенных веществ, но это, конечно же, не так», – сказал Бессеберг.

Глава IBU также подтвердил, что в Тюмени состоится этап Кубка мира в сезоне-2017/18.