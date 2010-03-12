Кубок мира. Общий зачет. Бо сократил отставание от Фуркада до 11 очков, Шипулин – 3-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 834 балла.

Норвежец Йоханнес Бо сократил отставание от лидера до 11 очков (823), россиянин Антон Шипулин идет третьим (520), словенец Яков Фак – 4-й (490), немец Арнд Пайффер – 5-й (483), еще один норвежец Тарьей Бо – 6-й (442).

Россиянин Антон Бабиков занимает 19-е место (262), Александр Логинов – 21-й (243), Максим Цветков – 31-й (165), Матвей Елисеев – 32-й (145), Евгений Гараничев – 44-й (90).

Полная таблица общего зачета мужского Кубка мира сезона-2017/18