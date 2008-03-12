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    Николай Круглов: «Олимпиада-2018 раз и навсегда доказала состоятельность Пихлера как высочайшего профессионала своего дела»

    Теги Николай Круглов Рикко Гросс сборная России сборная России жен сборная Швеции сборная Швеции жен Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018 Фредрик Линдстрем Ханна Оберг Пеппе Фемлинг Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин

    Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов поделился мнением по поводу того, почему у тренера Вольфганга Пихлера не получалась работа в России.

    «Я внимательно просмотрел все результаты, которые показывали по ходу сезона шведские биатлонисты, выигравшие в Пхенчхане эстафету. Линдстрем, Нелин, Фемлинг, Себастьян Самуэльссон. Этим ребятам до Олимпийских игр, в общем-то, нечем было похвастать. Но все они вернулись из Кореи с медалями. То же самое можно сказать о Ханне Оберг, которая выиграла индивидуальную гонку.

    Пока Пихлер работал в России, вокруг его команды постоянно шли разговоры о неправильной методике, о том, что он никакой не тренер, но что мы видим сейчас? Что и методика работает, и специалист он прекрасный. Считаю, что Игры в Корее раз и навсегда доказали состоятельность Пихлера как высочайшего профессионала своего дела.  

    Почему же не получилось у нас? Возможно, дело в том, что у российских тренеров существует некое достаточно устоявшееся представления того, как следует работать. И вместо того, чтобы помогать тому, кто стоит во главе национальной команды, ему начинают ставить палки в колеса. Так происходило с Пихлером, и я просто уверен, что нечто подобное происходит сейчас и с Рикко Гроссом.

    Вокруг команды всегда очень много людей, которые лучше всех знают, как именно следует готовить спортсмена, что для него хорошо, что плохо, как и когда он должен тренироваться. Но сами эти люди никого не готовят и не хотят этим заниматься, при этом постоянно дают советы. Вывод: в российском биатлоне и в СБР уже достаточно давно назрела необходимость глубоких структурных изменений», – рассказал Круглов.

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