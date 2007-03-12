Дмитрий Васильев: «Как можно было ставить Цветкова на финишный этап, когда понятно, что он не на ноге?»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете Контиолахти (4-е место).

«Эстафета порадовала, несмотря на то, что ребята остались без медалей. Единственной ошибкой считаю расстановку на двух заключительных этапах.

Как можно было ставить Цветкова на финишный этап, когда понятно, что он не «на ноге»?

К тому же Малышко выиграл у Максима в спринтерской гонке и заслужил, чтобы его поставили на заключительный этап», – рассказал Васильев.