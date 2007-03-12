Дмитрий Малышко: «Хорошо, что финские спортсмены выручили с винтовкой, а лыжи успели подъехать в самый последний момент»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете Контиолахти.

«Первые два этапа были самые ответственные, девчонки задавали темп. Когда Ульяна Кайшева справилась и ее поддержала Дарья Виролайнен, то это придало мне сил.

Хорошо, что финские спортсмены меня выручили с винтовкой, а лыжи успели подъехать в самый последний момент. Удалось успокоиться и выступить.

Я больше переживал за лежку, а на стойке более уверен. Поспешил, надо было немного доработать. Хотелось бы более благоприятные условия передать Цветкову», – рассказал Малышко в эфире «Матч ТВ».

Видео: Калашников Media