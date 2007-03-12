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    Дмитрий Малышко: «Хорошо, что финские спортсмены выручили с винтовкой, а лыжи успели подъехать в самый последний момент»

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Малышко Дарья Виролайнен Максим Цветков Ульяна Кайшева

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете Контиолахти.

    «Первые два этапа были самые ответственные, девчонки задавали темп. Когда Ульяна Кайшева справилась и ее поддержала Дарья Виролайнен, то это придало мне сил.

    Хорошо, что финские спортсмены меня выручили с винтовкой, а лыжи успели подъехать в самый последний момент. Удалось успокоиться и выступить.

    Я больше переживал за лежку, а на стойке более уверен. Поспешил, надо было немного доработать. Хотелось бы более благоприятные условия передать Цветкову», – рассказал Малышко в эфире «Матч ТВ».

    Видео: Калашников Media

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