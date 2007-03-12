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    Вольфганг Пихлер: «Проблема русских в том, что они не могут работать спокойно. Постоянно кто-то все разрушает»

    Теги Кубок мира сборная России жен сборная Швеции сборная Швеции жен Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018

    Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер рассказал о различиях в работе в России и Швеции.

    «В команде все делаю я – сам пишу планы, сам все решаю. Делаю все то же самое, что и в России. И это работает. Я всегда все делаю по одной и той же системе.

    Если помните, с Россией я в первый год тоже Кубок наций выигрывал. Проблемы были в том, что дальше мы не могли работать так, как хотели. Потому что придумали систему с двумя конкурирующими группами, одну из которых отдали Королькевичу, и сильнейшие спортсменки тренировались не вместе.

    Я считаю, что главная проблема в том, что вы не можете работать спокойно. Работать надо в тишине, в покое. Постоянно кто-то это все разрушает. Да вот хотя бы сейчас – у Александра Логинова не оказалось визы, это ведь скандал.

    За выступление команды на Олимпиаде я получил похвалу от короля Швеции. Он сказал, что это было великолепно. Мне этого достаточно», – сказал Пихлер в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

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