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    Вольфганг Пихлер: «Олимпиада не приносит кубковых очков, это очень странно»

    Теги Кубок мира сборная Швеции сборная Швеции жен Вольфганг Пихлер Фредрик Линдстрем Ханна Оберг Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин

    Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер раскритиковал правило начисления очков за выступления на этапах Кубка мира. Специалист не доволен тем, что при формировании списка участников на гонки с массового старта не будут учитываться результаты, показанные спортсменами на Олимпийских играх-2018. 

    На данный момент в масс-старт попадает только Фредрик Линдстрем, занимающий в общем зачете Кубка мира 25-е место. Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 Ханна Оберг (58), Себастьян Самуэльссон (50) и Йеспер Нелин (52) напрямую в гонку с массового старта попасть не могут. 

    «Это полное дерьмо, скандал! Это так глупо! Результаты самого важного турнира четырехлетия не учитываются, это очень странно. Игры – это Игры, но они не приносят кубковых очков, и это очень странно», – сказал Пихлер. 

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