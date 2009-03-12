Вольфганг Пихлер: «Олимпиада не приносит кубковых очков, это очень странно»

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер раскритиковал правило начисления очков за выступления на этапах Кубка мира. Специалист не доволен тем, что при формировании списка участников на гонки с массового старта не будут учитываться результаты, показанные спортсменами на Олимпийских играх-2018.

На данный момент в масс-старт попадает только , занимающий в общем зачете Кубка мира 25-е место. Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 Ханна Оберг (58), Себастьян Самуэльссон (50) и (52) напрямую в гонку с массового старта попасть не могут.

«Это полное дерьмо, скандал! Это так глупо! Результаты самого важного турнира четырехлетия не учитываются, это очень странно. Игры – это Игры, но они не приносят кубковых очков, и это очень странно», – сказал Пихлер.