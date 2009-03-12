Вольфганг Пихлер: «Никогда больше не покину сборную Швеции ради работы в другой команде»

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поделился мнением насчет успешного выступления подопечных на Олимпиаде в .

«Это было словно во сне. Когда я вернулся в команду, мне снова удалось создать национальную сборную с нуля. И мы добились такого успеха на , о котором я и не думал.

Если я начну работать с командой Германией, это разобьет мне сердце. Я никогда больше не покину Швецию, чтобы тренировать другую сборную», – сказал Пихлер.

Пихлер, как ты мог?

Вольфганг Пихлер: «Если бы я был жирным, то не смог бы ничего требовать от биатлонистов»

«Выходной? Но мне нужен пенициллин сейчас, поэтому я и звоню». Чем крут Пихлер