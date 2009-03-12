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    Вольфганг Пихлер: «Никогда больше не покину сборную Швеции ради работы в другой команде»

    Теги сборная Швеции сборная Швеции жен Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018

    Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поделился мнением насчет успешного выступления подопечных на Олимпиаде в Пхенчхане.

    «Это было словно во сне. Когда я вернулся в команду, мне снова удалось создать национальную сборную с нуля. И мы добились такого успеха на Олимпиаде, о котором я и не думал.

    Если я начну работать с командой Германией, это разобьет мне сердце. Я никогда больше не покину Швецию, чтобы тренировать другую сборную», – сказал Пихлер.

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