Анфиса Резцова: «Самуэльссону нужно обратиться к психиатру, он немножко больной парень»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала отказ шведского биатлонистка Себастьяна Самуэльссона приехать на этап Кубка мира в Тюмень.

«Сравните его с Родченковым, который тоже уже не знает, что придумать и что в нашу сторону сказать.

Наверное, Самуэльссону нужно обратиться к психиатру. Если он не приедет, нам от этого ни холодно, ни жарко. Нравится ему Россия или нет – ну глупо же… Кому он по большому счету нужен, чтобы ему угрожать?

Нашим болельщикам без разницы, приедет он или нет. Без Самуэльссона хватает спортсменов, за которых можно будет переживать. Он говорит, что ему угрожают? Это просто смешно! Просто немножко больной парень.

Вот я в 20 лет была достаточно самостоятельной и соображала, что мне нужно делать самой, а что – так, как мне диктуют. Конечно, все возможно, но это его не красит. 20 лет – не десять! В четвертом классе дети еще могут быть наивными, но в 20 лет на самом деле уже взрослый парень», – сказала Резцова.

«Может, Самуэльссон так себе цену набивает – посмотрите, вот я такой. Может, хочет, чтобы мы ему заплатили – лишь бы он приехал. Глупо это все», – добавила бывшая биатлонистка.