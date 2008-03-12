Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бьорн Ферри: «Странно, что никто не последовал примеру Самуэльссона насчет бойкота этапа в России»

    Теги Бьорн Ферри Кубок мира сборная Швеции Себастьян Самуэльссон

    Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Бьорн Ферри прокомментировал решение Себастьяна Самуэльссона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

    «Думаю, Самуэльссон принял сильное решение. Это демонстрирует, что он сам принимает решения и думает своей головой, мне это нравится. Большинство других обычно просто сидят и смотрят друг на друга, это нормально для шведов. Думаю, он поступает правильно.

    В России нет одобренных антидопинговых организаций. Если они могут открывать свои пробирки, чтобы менять образцы, они могут открывать и пробирки других спортсменов и что-то туда добавлять. Понятное дело, что доверия тут нет.

    Проводить международные соревнования в месте, где не гарантирован допинг-контроль... Какого черта, конечно, это странно. Но я думаю, что Международная федерация принимает решения по этому поводу.

    Но все больше стран предпочитают бойкот… Если вы стоите на своем, хотите бороться за чистый спорт, тогда надо быть в состоянии придерживаться его. Но это еще и работа, не все так просто. Однако Себастьян силен, странно, что больше никто не последовал его примеру», – сказал Ферри.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться