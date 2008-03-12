Бьорн Ферри: «Странно, что никто не последовал примеру Самуэльссона насчет бойкота этапа в России»

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Бьорн Ферри прокомментировал решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Думаю, Самуэльссон принял сильное решение. Это демонстрирует, что он сам принимает решения и думает своей головой, мне это нравится. Большинство других обычно просто сидят и смотрят друг на друга, это нормально для шведов. Думаю, он поступает правильно.

В России нет одобренных антидопинговых организаций. Если они могут открывать свои пробирки, чтобы менять образцы, они могут открывать и пробирки других спортсменов и что-то туда добавлять. Понятное дело, что доверия тут нет.

Проводить международные соревнования в месте, где не гарантирован допинг-контроль... Какого черта, конечно, это странно. Но я думаю, что Международная федерация принимает решения по этому поводу.

Но все больше стран предпочитают бойкот… Если вы стоите на своем, хотите бороться за чистый спорт, тогда надо быть в состоянии придерживаться его. Но это еще и работа, не все так просто. Однако Себастьян силен, странно, что больше никто не последовал его примеру», – сказал Ферри.