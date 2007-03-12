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    Сергей Чепиков: «Думаю, со временем у Самуэльссона будет более позитивное мнение о России»

    Теги Сергей Чепиков Кубок мира сборная России сборная Швеции Себастьян Самуэльссон

    Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал решение шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

    Швед заявил, что ему угрожали смертью после того, как он выразил озабоченность в связи с проведением соревнований на территории России.

    «Нет никакой почвы под этими угрозами. Самуэльссон мог бы пообщаться с коллегами по сборной Швеции, которые много раз бывали в России, в том же Ханты-Мансийске. Не вижу каких-то предпосылок для угрозы жизни. Каждый вправе делать какие-то свои выводы в той или иной ситуацию.

    В таком возрасте всем свойственны какие-то импульсивные решения. Помню себя в 20 лет – не всегда удавалось поступать мудро. Думаю, со временем у него будет более позитивное мнение о России», – сказал Чепиков.

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