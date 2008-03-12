Себастьян Самуэльссон: «В IBU очень много коррупции»

Шведский биатлонист объяснил свое решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Я получил несколько сообщений – как личных, так и публичных. В них говорится, какой я плохой человек, меня угрожают застрелить, когда я приеду в Россию, желают смерти всей моей семье.

Я бы не сказал, что боюсь. Но мне трудно понять, как или организаторы в России могут гарантировать мою безопасность во время моих передвижений по России.

Им было проще всего оставить этап Кубка мира в России. Но для меня это было очень неожиданным решением, я был абсолютно уверен, что соревнования должны были быть перенесены.

Думаю, они немного опасаются того, как на это отреагирует мир в свете разговоров о борьбе с допингом.

К сожалению, полагаю, в IBU очень много коррупции, замешаны деньги и еще какие-то вещи, которые заставляют их думать, что важно оставить соревнования в России», – сказал Самуэльссон.