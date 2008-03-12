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    Себастьян Самуэльссон: «В IBU очень много коррупции»

    Теги Кубок мира сборная Швеции IBU Себастьян Самуэльссон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон объяснил свое решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

    «Я получил несколько сообщений – как личных, так и публичных. В них говорится, какой я плохой человек, меня угрожают застрелить, когда я приеду в Россию, желают смерти всей моей семье.

    Я бы не сказал, что боюсь. Но мне трудно понять, как IBU или организаторы в России могут гарантировать мою безопасность во время моих передвижений по России.

    Им было проще всего оставить этап Кубка мира в России. Но для меня это было очень неожиданным решением, я был абсолютно уверен, что соревнования должны были быть перенесены.

    Думаю, они немного опасаются того, как на это отреагирует мир в свете разговоров о борьбе с допингом.

    К сожалению, полагаю, в IBU очень много коррупции, замешаны деньги и еще какие-то вещи, которые заставляют их думать, что важно оставить соревнования в России», – сказал Самуэльссон.

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