Союз биатлонистов Швеции: «Не считаем бойкот этапа Кубка мира в Тюмени лучшим решением»

Президент Союза биатлонистов Швеции Олле Далин выразил позицию организации относительно возможности бойкота этапа Кубка мира в Тюмени.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что бойкотирует заключительный этап Кубка мира.

«Мы не считаем, что бойкот – это лучшее решение данной проблемы.

не будет участвовать в проведении допинг-тестов. Пробы будут отправлены из России в аккредитованную лабораторию.

– Как вы относитесь к тому, что Самуэльссон не уверен в своей безопасности?

– В поднимали этот вопрос. Мы получили гарантии от организаторов российского этапа Кубка мира того, что проблеме безопасности будет уделяться дополнительное внимание», – сказал Далин.

Олимпийская чемпионка отметила, что поддерживает решение Самуэльссона о бойкоте, однако сама намерена выступить в России.

«Ситуация, в которой мы находимся, очень сложная, но я полностью поддерживаю Себастьяна в его решении. Что касается меня, в этом сезоне у меня было не так много стартов, поэтому я хочу использовать любую возможность, чтобы соревноваться.

Если Федерация отправит команду в Россию, я поеду», – заявила шведка.