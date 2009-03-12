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    Союз биатлонистов Швеции: «Не считаем бойкот этапа Кубка мира в Тюмени лучшим решением»

    Теги Кубок мира сборная Швеции сборная Швеции жен IBU РУСАДА Союз биатлонистов Швеции Олле Далин Ханна Оберг Себастьян Самуэльссон

    Президент Союза биатлонистов Швеции Олле Далин выразил позицию организации относительно возможности бойкота этапа Кубка мира в Тюмени.

    Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что бойкотирует заключительный этап Кубка мира.

    «Мы не считаем, что бойкот – это лучшее решение данной проблемы.

    РУСАДА не будет участвовать в проведении допинг-тестов. Пробы будут отправлены из России в аккредитованную лабораторию.

    – Как вы относитесь к тому, что Самуэльссон не уверен в своей безопасности?

    – В IBU поднимали этот вопрос. Мы получили гарантии от организаторов российского этапа Кубка мира того, что проблеме безопасности будет уделяться дополнительное внимание», – сказал Далин.

    Олимпийская чемпионка Ханна Оберг отметила, что поддерживает решение Самуэльссона о бойкоте, однако сама намерена выступить в России. 

    «Ситуация, в которой мы находимся, очень сложная, но я полностью поддерживаю Себастьяна в его решении. Что касается меня, в этом сезоне у меня было не так много стартов, поэтому я хочу использовать любую возможность, чтобы соревноваться.

    Если Федерация отправит команду в Россию, я поеду», – заявила шведка.

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