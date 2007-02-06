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    Валери Фурнейрон: «Мы нашли новых российских атлетов, связанных с допингом»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Валери Фурнейрон

    Глава комиссии по допуску российских спортсменов на Олимпиаду Валери Фурнейрон сообщила, что ее группа обнаружила связанных с допингом спортсменов, чьи имена ранее не упоминались в докладах Макларена и Освальда.

    «Наша задача – не допустить до соревнований тех спортсменов, которые подозревались в употреблении запрещенных препаратов.

    Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации.

    Мы так же нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах», – сказала Фурнейрон.

    Ранее стало известно, что 32 российских спортсмена, не приглашенных на Олимпиаду-2018 комиссией Фурнейрон, подали апелляции в выездную панель CAS в Пхенчхане

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