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    Адвокат Родченкова: «Мы знаем, что Григорий возглавляет русский список ненависти»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен CAS Григорий Родченков

    Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказал о том, почему он потребовал проводить опрос информатора в CAS без видеосвязи.

    Накануне журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Уолден попросил CAS о данной мере с целью обеспечить безопасность клиента.

    Родченков будет присутствовать на слушаниях по делам 42 российских спортсменов, замешанных в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014, а также в слушаниях по делу экс-министра спорта России Виталия Мутко.

    «Мы знаем, что Родченков возглавляет русский список ненависти. Как минимум один чиновник призывал казнить его.

    Григорий очень сосредоточен на том, что ему предстоит делать в ближайшие несколько недель. Ожидается, что он будет присутствовать на обоих заседаниях.

    Он сфокусирован на подготовке к ним. После того, как он пройдет через это, мы должны быть уверены в его безопасности», – отметил Уолден.

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