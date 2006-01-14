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    Daily Mail: в России планировали подменять допинг-пробы футболистов сборной во время ЧМ-2018

    Теги Виталий Мутко сборная России ФИФА Сочи-2014 допинг ЧМ-2018 Григорий Родченков политика Брайан Фогель

    Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о сборной России и ЧМ-2018.

    «Россия планировала подменять образцы мочи во время ЧМ-2018, чтобы футболисты сборной этой страны могли безнаказанно использовать допинг ближайшим летом. Точно так же, как было на зимней Олимпиаде в Сочи, по словам источников, близких к Григорию Родченкову, бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории.

    ФИФА подходит к ЧМ-2018, пытаясь вести расследование и, возможно, наказать страну-хозяйку за то, что выглядит как самый крупный допинговый скандал, когда-либо случавшийся в футболе. Это может привести к тому, что российская команда лишится нескольких игроков, и это, вероятно, повлечет за собой призывы отстранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира», – сказано в тексте.

    Таблоид приводит слова Брайана Фогеля, режиссера документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте: «От Родченкова мне известно, что Мутко дал указание: «Футбол должен быть чистым». Это означало, что не должно быть никаких положительных допинг-проб, даже если все игроки участвовали в поддерживавшейся государством допинговой программе».

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