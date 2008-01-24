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    Президенты IBU и FIS обратились к Баху с просьбой разъяснить причины недопуска до Игр-2018 Шипулина и Устюгова

    Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК IBU Андерс Бессеберг FIS Томас Бах Пхенчхан-2018 Джанфранко Каспер

    Главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер обратились к президенту МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить причины недопуска до Пхенчхана-2018 лидеров сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Бессеберг и Каспер написали письма Баху, в которых попросили объяснить, почему российские лыжники и биатлонисты массово отстранены от выступления на Олимпиаде.

    Сообщается, что главы федераций обеспокоены тем, что лидеры сборных не были допущены до Игры без каких-либо весомых причин.

    Бессеберг и Каспер опасаются, что данное решение МОК может негативно отразиться на рейтингах биатлона и лыжных видов и в целом повлечет негативные последствия для развития этих видов.

    Ранее стало известно, что из заявки в 11 биатлонистов на Играх смогут выступить только три спортсмена, а из 45 заявок лыжников одобрены лишь 20.

    В числе спортсменов, которые не получили приглашения от МОК, олимпийский чемпион Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

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