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    Александр Касперович: «Подали в МОК новый список спортсменов на Игры-2018. Надеемся, его одобрят»

    Теги сборная России сборная России жен МОК Александр Касперович Пхенчхан-2018

    Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович рассказал о том, как биатлонисты отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры в Пхенчхане.

    – Сами понимаете, что ни у кого нет настроения. Тем более была мотивация, и все готовились к Олимпиаде, программы все были составлены под Игры. А сейчас все спортсмены поникшие.

    Верите, что ситуация изменится?

    – Надежда умирает последней. Сейчас подали новый список. Надеемся, его одобрят.

    Какой список?

    – Этим уже занимается руководство федерации. Я до конца не в курсе, потому что работаю на чемпионате Европы. Сейчас некогда выяснять, – сказал Касперович.

    Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.

    По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

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