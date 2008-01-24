Александр Касперович: «Подали в МОК новый список спортсменов на Игры-2018. Надеемся, его одобрят»

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович рассказал о том, как биатлонисты отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры в Пхенчхане.
– Сами понимаете, что ни у кого нет настроения. Тем более была мотивация, и все готовились к Олимпиаде, программы все были составлены под Игры. А сейчас все спортсмены поникшие.
– Верите, что ситуация изменится?
– Надежда умирает последней. Сейчас подали новый список. Надеемся, его одобрят.
– Какой список?
– Этим уже занимается руководство федерации. Я до конца не в курсе, потому что работаю на чемпионате Европы. Сейчас некогда выяснять, – сказал Касперович.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.
По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.
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