Александр Касперович: «Подали в МОК новый список спортсменов на Игры-2018. Надеемся, его одобрят»

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович рассказал о том, как биатлонисты отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Игры в .

– Сами понимаете, что ни у кого нет настроения. Тем более была мотивация, и все готовились к Олимпиаде, программы все были составлены под Игры. А сейчас все спортсмены поникшие.

– Верите, что ситуация изменится?

– Надежда умирает последней. Сейчас подали новый список. Надеемся, его одобрят.

– Какой список?

– Этим уже занимается руководство федерации. Я до конца не в курсе, потому что работаю на чемпионате Европы. Сейчас некогда выяснять, – сказал Касперович.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.

По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

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