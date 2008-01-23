«Спорт-Экспресс»: российские биатлонисты будут сами принимать решение по участию в Пхенчхане-2018

Союз биатлонистов России ( ) не будет давать рекомендаций по участию спортсменам, которых Международный олимпийский комитет ( ), допустил до Пхенчхана-2018.

Ранее появилась информация о том, что биатлонисты могут отказаться от участия в Играх, если переговоры с по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.

Сообщается, что спортсмены сами будут принимать решение о том, выступать ли на играх. Руководство СБР не будет оказывать на них никакого давления.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на .

По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у , Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

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