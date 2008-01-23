«Спорт-Экспресс»: российские биатлонисты будут сами принимать решение по участию в Пхенчхане-2018

Союз биатлонистов России (СБР) не будет давать рекомендаций по участию спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК), допустил до Пхенчхана-2018.
Ранее появилась информация о том, что биатлонисты могут отказаться от участия в Играх, если переговоры СБР с МОК по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.
Сообщается, что спортсмены сами будут принимать решение о том, выступать ли на играх. Руководство СБР не будет оказывать на них никакого давления.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.
По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.
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