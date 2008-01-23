Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спорт-Экспресс»: российские биатлонисты будут сами принимать решение по участию в Пхенчхане-2018

    Теги сборная России сборная России жен СБР МОК Пхенчхан-2018 Антон Бабиков Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева

    Союз биатлонистов России (СБР) не будет давать рекомендаций по участию спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК), допустил до Пхенчхана-2018.

    Ранее появилась информация о том, что биатлонисты могут отказаться от участия в Играх, если переговоры СБР с МОК по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.

    Сообщается, что спортсмены сами будут принимать решение о том, выступать ли на играх. Руководство СБР не будет оказывать на них никакого давления.

    Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.

    По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

    Опрос

    Нужно ли теперь России ехать на Олимпиаду?

    38062 голосa 277
    • Да, бойкот - возврат в 80-е
      44%
    • Нет, это унижение
      56%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться