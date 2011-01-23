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    Sports.ru

    «Советский спорт»: российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Пхенчхане-2018

    Теги сборная России сборная России жен СБР МОК Пхенчхан-2018 Антон Бабиков Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева

    Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпийских играх-2018, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

    Предполагается, что спортсмены могут отказаться выступить на Играх, если переговоры СБР с Международным олимпийским комитетом  (МОК) по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.

    Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.

    По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

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