Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо уйдет в гонку первым, Фуркад – 2-м, Шипулин – 4-м, Бабиков – 8-м

20 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет мужская гонка преследования. Первым стартует норвежец Йоханнес Бо, француз Мартен Фуркад – 2-м, россиянин Антон Шипулин – 4-м, Антон Бабиков – 8-м.

Дата проведения 20 января, 17.00

Стартовый лист