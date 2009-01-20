Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо уйдет в гонку первым, Фуркад – 2-м, Шипулин – 4-м, Бабиков – 8-м

20 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет мужская гонка преследования. Первым стартует норвежец Йоханнес Бо, француз Мартен Фуркад – 2-м, россиянин Антон Шипулин – 4-м, Антон Бабиков – 8-м.
- Дата проведения
- 20 января, 17.00
20 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет мужская гонка преследования. Первым стартует норвежец Йоханнес Бо, француз Мартен Фуркад – 2-м, россиянин Антон Шипулин – 4-м, Антон Бабиков – 8-м.
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Мартен Фуркад
|3
|Арнд Пайффер
|4
|Антон Шипулин
|5
|Эмильен Жакелен
|6
|Ларс Хельге Биркеланд
|7
|Юлиан Эберхард
|8
|Антон Бабиков
|9
|Владимир Чепелин
|10
|Ондржей Моравец
|11
|Симон Дестье
|12
|Владимир Семаков
|13
|Бенедикт Долль
|14
|Андрей Расторгуев
|15
|Эрик Лессер
|16
|Беньямин Вегер
|17
|Доминик Виндиш
|18
|Симон Эдер
|19
|Йоханнес Кюн
|20
|Симон Шемп
|21
|Мартин Отченаш
|22
|Тарьей Бо
|23
|Тимофей Лапшин
|24
|Симон Фуркад
|25
|Туомас Гренман
|26
|Кентен Фильон-Майе
|27
|Лукас Хофер
|28
|Антонин Гигонна
|29
|Роман Реес
|30
|Гжегож Гузик
|31
|Максим Цветков
|32
|Эмиль Хегле Свенсен
|33
|Яков Фак
|34
|Роман Елетнов
|35
|Красимир Анев
|36
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|37
|Клемен Бауэр
|38
|Хенрик Л’Абе Лунн
|39
|Роланд Лессинг
|40
|Михаэль Реш
|41
|Лоуэлл Бэйли
|42
|Александр Логинов
|43
|Тим Берк
|44
|Дмитрий Пидручный
|45
|Томаш Хасилла
|46
|Теро Сеппяля
|47
|Джузеппе Монтелло
|48
|Матвей Елисеев
|49
|Доминик Ландертингер
|50
|Лейф Нордгрин
|51
|Андржей Нендза-Кубинец
|52
|Владислав Витенко
|53
|Евгений Гараничев
|54
|Тобиас Эберхард
|55
|Михал Шлезингр
|56
|Корнел Пукьяну
|57
|Свен Гроссеггер
|58
|Адам Вацлавик
|59
|Ремус Фаур
|60
|Витаутас Строля
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