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    Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо уйдет в гонку первым, Фуркад – 2-м, Шипулин – 4-м, Бабиков – 8-м

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    20 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет мужская гонка преследования. Первым стартует норвежец Йоханнес Бо, француз Мартен Фуркад – 2-м, россиянин Антон Шипулин – 4-м, Антон Бабиков – 8-м.

    Дата проведения
    20 января, 17.00
    Онлайн гонки

    Антхольц, Италия. Гонка преследования

    Стартовый лист

    1  Йоханнес Бо
    2  Мартен Фуркад
    3  Арнд Пайффер
    4  Антон Шипулин
    5  Эмильен Жакелен
    6  Ларс Хельге Биркеланд
    7  Юлиан Эберхард
    8  Антон Бабиков
    9  Владимир Чепелин
    10  Ондржей Моравец
    11  Симон Дестье
    12  Владимир Семаков
    13  Бенедикт Долль
    14  Андрей Расторгуев
    15  Эрик Лессер
    16  Беньямин Вегер
    17  Доминик Виндиш
    18  Симон Эдер
    19  Йоханнес Кюн
    20  Симон Шемп
    21  Мартин Отченаш
    22  Тарьей Бо
    23  Тимофей Лапшин
    24  Симон Фуркад
    25  Туомас Гренман
    26  Кентен Фильон-Майе
    27  Лукас Хофер
    28  Антонин Гигонна
    29  Роман Реес
    30  Гжегож Гузик
    31  Максим Цветков
    32  Эмиль Хегле Свенсен
    33  Яков Фак
    34  Роман Елетнов
    35  Красимир Анев
    36  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    37  Клемен Бауэр
    38  Хенрик Л’Абе Лунн
    39  Роланд Лессинг
    40   Михаэль Реш
    41  Лоуэлл Бэйли
    42  Александр Логинов
    43  Тим Берк
    44  Дмитрий Пидручный
    45  Томаш Хасилла
    46  Теро Сеппяля
    47  Джузеппе Монтелло
    48  Матвей Елисеев
    49  Доминик Ландертингер
    50  Лейф Нордгрин
    51  Андржей Нендза-Кубинец
    52  Владислав Витенко
    53  Евгений Гараничев
    54  Тобиас Эберхард
    55  Михал Шлезингр
    56  Корнел Пукьяну
    57  Свен Гроссеггер
    58  Адам Вацлавик
    59  Ремус Фаур
    60  Витаутас Строля

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