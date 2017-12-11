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    Антон Шипулин: «Пока не решил, поеду ли в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом»

    Теги сборная России Антон Шипулин Пхенчхан-2018

    Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин рассказал о том, будет ли выступать в Играх-2018 под нейтральным флагом.

    «Тут надо быть честным перед самим собой. С одной стороны, я патриот, я родился в России, всей душой люблю страну, которая меня воспитала, дала мне образование, спорт, путевку в жизнь. И я понимаю, что это полнейшая дискриминация, когда именно мы будем выступать без нашего флага, без гимна, в то время, как у остальных стран все это будет.

    Но в то же время я понимаю, что патриотизм и любовь к Родине заключаются не в цветах флага и так далее, это все должно быть в душе. Все мои родные убеждают меня поехать на Олимпиаду, и я пока склоняюсь именно к этому варианту, но пока окончательного решения не принял.

    Если раньше Олимпиада была настоящим праздником, самым великим событием в жизни каждого спортсмена. Церемонии открытия, закрытия, награждения – все это было чем-то торжественным, радостным.

    Сейчас же нас лишают не только флага, гимна, но и ощущения праздника. Каким будет наше психологическое состояние и хватит ли у нас сил все это выдержать – это вопрос.

    Я не хочу спешить. Если бы мне сказали, что нужно решить за два дня, то я бы, конечно, уже озвучил бы свое решение. Но пока я не хочу делать поспешных заявлений, о которых потом буду жалеть. Внутренне я все для себя решил, но пока не время это решение озвучивать», – сказал Шипулин.

    На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

    Нейтральный флаг – что это?

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