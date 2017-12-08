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    Анастасия Кузьмина: «Если вы хотите результатов от Шипулина, лучше сейчас оставить его в покое»

    Теги сборная России Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен

    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2-е место).

    «У меня сегодня удивительные эмоции. Моя команда проделала хорошую работу. Мне нравится спринт, это наиболее приятная для меня дисциплина, поэтому я старалась выступить как можно лучше», – сказала Кузьмина.

    Биатлонистка также обратилась к представителям СМИ с просьбой не беспокоить ее брата Антона Шипулина вопросами об Играх-2018.

    «Большая просьба: если вы хотите от Антона как от спортсмена хороших результатов, то его сейчас, вот в это время лучше не трогать. Потому что ему очень сложно переварить эту ситуацию и эту информацию, что касается Олимпиады. Его сейчас лучше оставить в покое. Он приедет и обязательно вам даст интервью, обязательно с вами поговорит.

    Ему нужно успокоить внутреннее состояние и сформировать полноценное мнение», – добавила Кузьмина.

    5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отсранил от участия в Играх в Пхенчхане-2018 российскую сборную. Атлеты из России смогут выступить в Южной Корее только под нейтральным флагом.

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