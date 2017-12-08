Анастасия Кузьмина: «Если вы хотите результатов от Шипулина, лучше сейчас оставить его в покое»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2-е место).

«У меня сегодня удивительные эмоции. Моя команда проделала хорошую работу. Мне нравится спринт, это наиболее приятная для меня дисциплина, поэтому я старалась выступить как можно лучше», – сказала Кузьмина.

Биатлонистка также обратилась к представителям СМИ с просьбой не беспокоить ее брата Антона Шипулина вопросами об Играх-2018.

«Большая просьба: если вы хотите от Антона как от спортсмена хороших результатов, то его сейчас, вот в это время лучше не трогать. Потому что ему очень сложно переварить эту ситуацию и эту информацию, что касается Олимпиады. Его сейчас лучше оставить в покое. Он приедет и обязательно вам даст интервью, обязательно с вами поговорит.

Ему нужно успокоить внутреннее состояние и сформировать полноценное мнение», – добавила Кузьмина.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отсранил от участия в Играх в Пхенчхане-2018 российскую сборную. Атлеты из России смогут выступить в Южной Корее только под нейтральным флагом.