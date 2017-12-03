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    Антон Шипулин: «Будет неправильно, если чистым россиянам не дадут шансов на участие в Олимпиаде»

    Теги сборная России допинг МОК Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Ричард Макларен

    Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), где решится вопрос о том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Пхенчхан.

    «Если чистым спортсменам никаких шансов на участие в Олимпиаде не дадут, это будет совершенно неправильно.

    Я надеюсь, что на заседании МОК примут правильное решение, потому что Игры – цель всей нашей спортивной жизни. Мы каждый день переживаем, читаем новости, ощущаем серьезное давление, с которым непросто справляться.

    Моя первая реакция на данное расследование и весь допинг-скандал? Шок. Сам был участником Олимпийских игр в Сочи, и никому из моего окружения никто не предлагал никаких запрещенных веществ или что-то подобное.

    Когда я читал переведенный вариант доклада Макларена, то воспринимал это все, как рассказ из какой-то книжки», – сказал Шипулин.

    Заседание исполкома МОК пройдет 5 декабря, решение будет озвучено на пресс-конференции во второй половине дня.

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