Антон Шипулин: «Будет неправильно, если чистым россиянам не дадут шансов на участие в Олимпиаде»

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), где решится вопрос о том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Пхенчхан.

«Если чистым спортсменам никаких шансов на участие в Олимпиаде не дадут, это будет совершенно неправильно.

Я надеюсь, что на заседании МОК примут правильное решение, потому что Игры – цель всей нашей спортивной жизни. Мы каждый день переживаем, читаем новости, ощущаем серьезное давление, с которым непросто справляться.

Моя первая реакция на данное расследование и весь допинг-скандал? Шок. Сам был участником Олимпийских игр в Сочи, и никому из моего окружения никто не предлагал никаких запрещенных веществ или что-то подобное.

Когда я читал переведенный вариант доклада Макларена, то воспринимал это все, как рассказ из какой-то книжки», – сказал Шипулин.

Заседание исполкома МОК пройдет 5 декабря, решение будет озвучено на пресс-конференции во второй половине дня.