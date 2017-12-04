Дмитрий Губерниев: «Лукавому кудрявому козлу Родченкову не удастся бросить тень на Зайцеву»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку биатлонистке Ольге Зайцевой.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Зайцеву от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Обвинения МОК во многом опирались на слова информатора WADA Григория Родченкова.

«Моя дорогая Зайка, Оля Зайцева! Еще раз хочу поддержать тебя персонально и других наших несправедливо отстраненных и лишенных наград спортсменов! Мы знакомы почти 20 лет, ты больше десяти лет была лидером и опорой сборной! Всегда была и остаешься чистой и честной! И лукавому кудрявому козлу не удастся бросить на тебя тень!

Твои великие, чистые и честные победы – часть моей жизни и жизни страны! Были и будут! Не перестаю восхищаться тобой, моя Зайцева! Наша Всероссийская Зайка! Мы, твои друзья, рядом, всегда! Надеюсь, что СБР и биатлонисты сборной России также поддержат очаровательную женщину, которая многие годы удерживала наш биатлон на плаву! Зайка, мы с тобой!» – написал Губерниев.

В чем обвиняют Зайцеву?