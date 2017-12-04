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    Дмитрий Губерниев: «Лукавому кудрявому козлу Родченкову не удастся бросить тень на Зайцеву»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев Григорий Родченков

    Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку биатлонистке Ольге Зайцевой.

    Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Зайцеву от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Обвинения МОК во многом опирались на слова информатора WADA Григория Родченкова.

    «Моя дорогая Зайка, Оля Зайцева! Еще раз хочу поддержать тебя персонально и других наших несправедливо отстраненных и лишенных наград спортсменов! Мы знакомы почти 20 лет, ты больше десяти лет была лидером и опорой сборной! Всегда была и остаешься чистой и честной! И лукавому кудрявому козлу не удастся бросить на тебя тень!

    Твои великие, чистые и честные победы – часть моей жизни и жизни страны! Были и будут! Не перестаю восхищаться тобой, моя Зайцева! Наша Всероссийская Зайка! Мы, твои друзья, рядом, всегда! Надеюсь, что СБР и биатлонисты сборной России также поддержат очаровательную женщину, которая многие годы удерживала наш биатлон на плаву! Зайка, мы с тобой!» – написал Губерниев.

    В чем обвиняют Зайцеву?

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