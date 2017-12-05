Татьяна Тарасова: «Решение МОК было даже благородным»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации Олимпийского комитета России, что означает, что сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

– Вызвано ли отстранение сборной с желанием сместить нашу сборную как конкурента в спортивной борьбе?

– У нас величайшая спортивная держава. Конечно, Олимпийские игры не получатся без русских. Мы умеем играть. У нас есть ген победы, заложенный нашими родителями. А если будут работать какие-то серьезные люди, которые распутают этот кошмарный клубок, мы будем им только благодарны. Уже с того света им будем аплодировать.

Спортсменам хочется пожелать, чтобы они настраивались на свои собственные соревнования, на свою борьбу. Может, многим это и поможет. Потому что бывает, что включаются дополнительные силы, когда есть обида, несправедливость. Я испытывала это и всегда в таких случаях побеждала вместе со своими спортсменами. Желаю всем нашим спортсменам здоровья, силы и воли.

– Вы назвали решение МОК единственным разумным в этой ситуации. Спортсмены смогут строить карьеру, съездив на Олимпиаду?

– Конечно. Думаю, мы и страной быстро восстановимся. Уж если мы после 45-го года восстановились, то тут-то что. А решение это было даже благородным, я бы так сказала, – сказала Тарасова.

Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

Нас оставили без флага. Почему так вышло?