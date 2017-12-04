Григорий Родченков: «У Зайцевой были аномальные показатели паспорта крови из-за постоянного употребления допинга»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в письменном сообщении изданию NRK рассказал о том, что российская биатлонистка Ольга Зайцева на Играх в Сочи-2014 употребляла допинг.

По сообщению Родченкова, Зайцева была близко знакома с бывшим заместителем министра спорта России Юрием Нагорных, который получил задание обеспечить успех в Сочи любой ценой. Также биатлонистка стала специальным заданием для женщины, которая отвечала за распределение допинговых препаратов, Ирины Родионовой.

«Мы встречались несколько раз и обсуждали отдельных спортсменов. В особенности часто ими упоминалось имя Зайцевой», — пишет Родченков.

По его словам, Зайцева присутствовала на встрече, когда обсуждались ее аномальные показатели паспорта крови.

«Это было связано с ее постоянным использованием допинга. Она понимала, что это могло угрожать ее участию в Играх в Сочи», — написано в документе, адресованном NRK.

Зайцева описывается как спортсменка из списка «Дюшес». Детально указывается, как ее чистая моча собиралась в месяцы до Игр в Сочи, чтобы ее можно было использовать позже для подмены.

Зайцеву тестировали так часто, что запас мочи почти иссяк. Зайцева использовала коктейль «Дюшес» и ЭПО.

В чем обвиняют Зайцеву?

Комиссия МОК признала Зайцеву, Чекалеву и Доценко виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014