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    Кравцов может подать в суд на Родченкова за клевету

    Теги Сочи-2014 допинг СБР Александр Кравцов Григорий Родченков

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что может подать в суд на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заявил, что глава СБР был причастен к допинговым делам российских спортсменов.

    Накануне Родченков сообщил, что Кравцов не раз обсуждал с ним допинговую систему, якобы существовавшую в России. А водитель главы СБР привозил в сочинскую лабораторию сотрудников ФСБ для подмены допинг-проб.

    «Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу», – сказал Кравцов.

    «На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ

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