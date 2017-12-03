Кравцов может подать в суд на Родченкова за клевету

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что может подать в суд на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заявил, что глава СБР был причастен к допинговым делам российских спортсменов.

Накануне Родченков сообщил, что Кравцов не раз обсуждал с ним допинговую систему, якобы существовавшую в России. А водитель главы СБР привозил в сочинскую лабораторию сотрудников ФСБ для подмены допинг-проб.

«Отстаивать честь и достоинство в российском суде я смысла не вижу, но я посоветуюсь с нашими адвокатами, не исключаю, что подам против Родченкова иск, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пусть набирают доказательную базу», – сказал Кравцов.

«На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ