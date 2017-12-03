Мартен Фуркад: «После случая с допингом Логинова не могу быть уверен в чистоте россиян»

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением насчет того, является ли чистой российская команда.

«Это непростой вопрос. Я уверен, что некоторые парни в команде чисты. Я думал, что с 2014 появилось новое поколение, свободных от допинга, спортсменов. Но когда поймали Логинова, все изменилось. Теперь я уже не могу быть столь уверен.

Реакция на мое поведение была на чемпионате мира странной – она не говорила о нулевой терпимости к допингу», – сказал Фуркад в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».