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    Мартен Фуркад: «После случая с допингом Логинова не могу быть уверен в чистоте россиян»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Мартен Фуркад Александр Логинов

    Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением насчет того, является ли чистой российская команда.

    «Это непростой вопрос. Я уверен, что некоторые парни в команде чисты. Я думал, что с 2014 появилось новое поколение, свободных от допинга, спортсменов. Но когда поймали Логинова, все изменилось. Теперь я уже не могу быть столь уверен.

    Реакция на мое поведение была на чемпионате мира странной – она не говорила о нулевой терпимости к допингу», – сказал Фуркад в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

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