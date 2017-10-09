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    Мартен Фуркад: «Россия должна выступить в Пхенчхане-2018»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что сборная России должна быть допущена до Олимпиады в Южной Корее, также спортсмен рассказал об отношениях с россиянином Антоном Шипулиным.

    Как вы считаете, имеет ли Россия право участвовать в Олимпиаде-2018?

    – Россия как страна, да, абсолютно. Это страна, где очень развиты зимние виды спорта, и есть сильные и честные спортсмены.

    В то же время, российские спортсмены, которые были замешаны в допинге в Сочи, как я считаю, не имеют права участвовать. Но то же самое касается всех спортсменов, которые играли нечестно, независимо от их национальности.

    Исчерпан ли ваш конфликт с Антоном Шипулиным, который отказался пожать вам руку после гонки на ЧМ-2017?

    – Да, в целом он исчерпан, даже если это и изменило наши отношения. Между нами нет неприязни. Я был расстроен из-за некоторых вещей, и показал это. Ему не понравилась моя позиция, и он тоже выразил это на подиуме.

    Для меня та история закончена. Прошлой зимой она мне стоила большого количества энергии, и я не хотел бы переживать похожее в олимпийском году. Но это никак не изменит моих убеждений, – сказал Фуркад.

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