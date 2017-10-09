Мартен Фуркад: «Россия должна выступить в Пхенчхане-2018»

Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что сборная России должна быть допущена до Олимпиады в Южной Корее, также спортсмен рассказал об отношениях с россиянином Антоном Шипулиным.

– Как вы считаете, имеет ли Россия право участвовать в Олимпиаде-2018?

– Россия как страна, да, абсолютно. Это страна, где очень развиты зимние виды спорта, и есть сильные и честные спортсмены.

В то же время, российские спортсмены, которые были замешаны в допинге в Сочи, как я считаю, не имеют права участвовать. Но то же самое касается всех спортсменов, которые играли нечестно, независимо от их национальности.

– Исчерпан ли ваш конфликт с Антоном Шипулиным, который отказался пожать вам руку после гонки на ЧМ-2017?

– Да, в целом он исчерпан, даже если это и изменило наши отношения. Между нами нет неприязни. Я был расстроен из-за некоторых вещей, и показал это. Ему не понравилась моя позиция, и он тоже выразил это на подиуме.

Для меня та история закончена. Прошлой зимой она мне стоила большого количества энергии, и я не хотел бы переживать похожее в олимпийском году. Но это никак не изменит моих убеждений, – сказал Фуркад.

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