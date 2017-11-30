Мартен Фуркад об участии России в Пхенчхане-2018: «Говорят, будет решать МОК, но Россия уже сама за себя все решила»

Французский биатлонист высказался по поводу возможного отстранения сборной России от Пхенчхана-2018.

«Я просто спортсмен, и, конечно, я думаю, что Россия должна участвовать в Олимпийских играх.

Все говорят, что будет принимать решение по поводу России. Но я думаю, что Россия сама за себя все решила.

За последние десять лет было много случаев с допингом, и в прошлом году на чемпионате мира в Хохфильцене они не высказались четко по своей позиции против допинга.

И я думаю, что наилучший вариант участия россиян в Играх – если они будут чисты от допинга.

Все еще не было никаких оправданий с их стороны, при этом они надеются на лучшее. Думаю, это не лучший способ, когда ты хочешь извиниться перед остальными», – рассказал Фуркад.

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