«Я человек с того света. Делал себе харакири». Григорий Родченков – о попытке самоубийства

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что хотел покончить жизнь самоубийством.

«Я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири.

Если бы я держал нож немного по-другому, то меня бы просто не успели довезти. И если бы я попал на сантиметр левее, то захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе и легкое, и оба желудочка сердца», – сказал Родченков.

Видеозаписями разговора с Родченковым располагает телеканал «НТВ». Полная запись выйдет в эфире 2 декабря в 19.00 по московскому времени.

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