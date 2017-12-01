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    «Я человек с того света. Делал себе харакири». Григорий Родченков – о попытке самоубийства

    Теги телевидение допинг НТВ Григорий Родченков

    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что хотел покончить жизнь самоубийством.

    «Я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири.

    Если бы я держал нож немного по-другому, то меня бы просто не успели довезти. И если бы я попал на сантиметр левее, то захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе и легкое, и оба желудочка сердца», – сказал Родченков.

    Видеозаписями разговора с Родченковым располагает телеканал «НТВ». Полная запись выйдет в эфире 2 декабря в 19.00 по московскому времени.

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