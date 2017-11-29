Дмитрий Губерниев — о заявлении Коукаловой: «Спасибо, Габриэла! Как же мы жили без ваших нравоучений?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой о том, что сборную России нельзя допускать к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила у себя в фейсбуке, что нельзя позволить русским выступить на предстоящих Олимпийских играх! А также поучила нас честности и справедливости. Дескать, многого мы не понимаем! Спасибо, Габриэла! Как же мы, а также наши отцы и деды жили без ваших серьезных нравоучений?

Давление и антироссийская риторика продолжаются. Чувствую, сейчас начнется уже русская публицистика в сети», – написал Губерниев.