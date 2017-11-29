Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев — о заявлении Коукаловой: «Спасибо, Габриэла! Как же мы жили без ваших нравоучений?»

    Теги Дмитрий Губерниев Пхенчхан-2018 сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой о том, что сборную России нельзя допускать к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

    «Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила у себя в фейсбуке, что нельзя позволить русским выступить на предстоящих Олимпийских играх! А также поучила нас честности и справедливости. Дескать, многого мы не понимаем! Спасибо, Габриэла! Как же мы, а также наши отцы и деды жили без ваших серьезных нравоучений?

    Давление и антироссийская риторика продолжаются. Чувствую, сейчас начнется уже русская публицистика в сети», – написал Губерниев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться