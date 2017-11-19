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    Дмитрий Губерниев: «Прокомментирую церемонию открытия и соревнования Игр-2018. Командировку в Корею никто не отменял»

    Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен Пхенчхан-2018 ВГТРК

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что будет работать на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

    Ранее стало известно, что российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Южной Корее в случае недопуска россиян к Играм-2018.

    – С каким настроением входите в олимпийский сезон? На сегодня пока открытый вопрос – будет ли он олимпийским для наших спортсменов?

    – Есть ощущение тревоги, как у всякого гражданина России. Хочется увидеть на Олимпиаде в Пхенчхане нашу команду под российским флагом.

    Что касается меня, то на данный момент мою командировку от канала «Россия» в Корею никто не отменял. Я буду комментировать церемонию открытия, соревнования лыжников и биатлонистов, – сказал Губерниев.

    Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о допуске россиян к Играм-2018 5 декабря. 

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