Дмитрий Губерниев: «Прокомментирую церемонию открытия и соревнования Игр-2018. Командировку в Корею никто не отменял»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что будет работать на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее стало известно, что российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Южной Корее в случае недопуска россиян к Играм-2018.

– С каким настроением входите в олимпийский сезон? На сегодня пока открытый вопрос – будет ли он олимпийским для наших спортсменов?

– Есть ощущение тревоги, как у всякого гражданина России. Хочется увидеть на Олимпиаде в Пхенчхане нашу команду под российским флагом.

Что касается меня, то на данный момент мою командировку от канала «Россия» в Корею никто не отменял. Я буду комментировать церемонию открытия, соревнования лыжников и биатлонистов, – сказал Губерниев.

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о допуске россиян к Играм-2018 5 декабря.