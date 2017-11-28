Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ольга Вилухина: «Зря радуется чешская биатлонистка. Я свои медали никому отдавать не собираюсь»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг Ольга Вилухина сборная Чехии жен Йитка Ландова

    Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала слова чешки Йитки Ландовой о скором получении сборной Чехии бронзы Сочи-2014 после дисквалификации россиянок.

    «Уже начинают делить медали? Зря радуется чешская биатлонистка Ландова. Я лично свои медали никому отдавать не собираюсь. Они мной честно заработаны, две мои кровинушки. Никто не посмеет их у меня забрать.

    Я в этой ситуации не виновата. Все мои пробы на протяжении всей карьеры – отрицательные. За что у меня забирают две серебряные награды?» – рассказала Вилухина.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться