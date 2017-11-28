Ольга Вилухина: «Зря радуется чешская биатлонистка. Я свои медали никому отдавать не собираюсь»

Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала слова чешки Йитки Ландовой о скором получении сборной Чехии бронзы Сочи-2014 после дисквалификации россиянок.

«Уже начинают делить медали? Зря радуется чешская биатлонистка Ландова. Я лично свои медали никому отдавать не собираюсь. Они мной честно заработаны, две мои кровинушки. Никто не посмеет их у меня забрать.

Я в этой ситуации не виновата. Все мои пробы на протяжении всей карьеры – отрицательные. За что у меня забирают две серебряные награды?» – рассказала Вилухина.