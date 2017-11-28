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    Вольфганг Пихлер: «Романова и Зайцева не занимались манипуляциями с пробами. Это политическая ситуация»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова Ольга Вилухина Вольфганг Пихлер политика

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер выразил уверенность в том, что Яна Романова и Ольга Зайцева не нарушали антидопинговые правила в Сочи-2014.

    «По ситуации могу сказать, что она, безусловно, политическая. Не могу говорить за всех трех спортсменок, поскольку Вилухина тренировалась перед Играми в Сочи не с моей командой. Но я абсолютно уверен в том, что ни Романова, ни Зайцева не занимались никакими манипуляциями.

    Понятно, ни один тренер не возьмет на себя ответственность за то, что могло происходить за его спиной. Но мы провели вместе три года, три года я каждый день работал с командой и уверен в том, что говорю», – рассказал Пихлер.

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