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    Ольга Зайцева: «Хочется надеяться на лучшее, но чувствуется, МОК гнет свою линию»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Григорий Родченков

    Российская биатлонистка Ольга Зайцева надеется на здравое решение Международного олимпийского комитета (МОК) по ее делу.

    МОК подозревает Зайцеву в махинациях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи-2014. Слушание по ее делу состоялось сегодня.

    «У меня есть ощущение, что они гнут свою линию, но я все-таки рассчитываю на здравый смысл, хочется надеяться на лучшее.

    Мне дали высказаться, и я сказала, что хотела: я против допинга, никогда не видела в глаза Григория Родченкова, со слов которого меня обвиняют, никогда не пила никакие коктейли и не представляю возможным такое делать.

    Это моя жизненная позиция, которую все знают, на протяжении всей моей профессиональной деятельности. И мне искренне жаль, что люди поверили фантазиям нездорового человека.

    Меня в принципе возмущает, что моя фамилия фигурирует в таком контексте», – сказала Зайцева.

    В чем обвиняют Зайцеву?

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