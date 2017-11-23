Ольга Зайцева: «Хочется надеяться на лучшее, но чувствуется, МОК гнет свою линию»

Российская биатлонистка надеется на здравое решение Международного олимпийского комитета ( ) по ее делу.

МОК подозревает Зайцеву в махинациях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи-2014. Слушание по ее делу состоялось сегодня.

«У меня есть ощущение, что они гнут свою линию, но я все-таки рассчитываю на здравый смысл, хочется надеяться на лучшее.

Мне дали высказаться, и я сказала, что хотела: я против допинга, никогда не видела в глаза Григория Родченкова, со слов которого меня обвиняют, никогда не пила никакие коктейли и не представляю возможным такое делать.

Это моя жизненная позиция, которую все знают, на протяжении всей моей профессиональной деятельности. И мне искренне жаль, что люди поверили фантазиям нездорового человека.

Меня в принципе возмущает, что моя фамилия фигурирует в таком контексте», – сказала Зайцева.

В чем обвиняют Зайцеву?