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    Комиссия МОК рассмотрит дело Зайцевой 23 ноября

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 23 ноября рассмотрит дело о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    На прошлой неделе стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка подозревается в причастности к манипуляциям с допинг-пробами во время Игр в Сочи.

    Зайцева сообщила, что не сможет лично присутствовать в Лозанне по семейным причинам.

    «Буду слушать по видеоконференции», – заявила спортсменка.

    23 ноября комиссия заслушает также дела двукратного чемпиона Сочи в бобслее Алексея Воеводы и лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.

    В чем обвиняют Зайцеву?

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