Комиссия МОК рассмотрит дело Зайцевой 23 ноября
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 23 ноября рассмотрит дело о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На прошлой неделе стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка подозревается в причастности к манипуляциям с допинг-пробами во время Игр в Сочи.
Зайцева сообщила, что не сможет лично присутствовать в Лозанне по семейным причинам.
«Буду слушать по видеоконференции», – заявила спортсменка.
23 ноября комиссия заслушает также дела двукратного чемпиона Сочи в бобслее Алексея Воеводы и лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.
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