Комиссия МОК рассмотрит дело Зайцевой 23 ноября

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда 23 ноября рассмотрит дело о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка подозревается в причастности к манипуляциям с допинг-пробами во время Игр в Сочи.

Зайцева сообщила, что не сможет лично присутствовать в Лозанне по семейным причинам.

«Буду слушать по видеоконференции», – заявила спортсменка.

23 ноября комиссия заслушает также дела двукратного чемпиона Сочи в бобслее Алексея Воеводы и лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.

В чем обвиняют Зайцеву?