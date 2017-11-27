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    «Еще десять лет назад я говорил, что однажды Россия опозорится на весь мир». Александр Тихонов – о допинге

    Теги Александр Тихонов допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 политика

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением насчет того, может ли Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от Пхенчхана-2018.

    «Дыма без огня действительно не бывает. Вспомните, был сначала допинг у Пылевой. Дальше последовали проколы Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко.

    И ведь я бил тревогу, выступая с трибуны олимпийского комитета России. Стучал кулаком по столу: давайте задумаемся, давайте наказывать тех, кто употребляет запрещенные препараты и несет за это ответственность. Не сработало.

    И еще девять-десять лет назад я подчеркивал: однажды мы, Россия, опозоримся на весь мир.

    С другой стороны, в этой ситуации есть и политический подтекст. Все началось с того, что Россия показала зубы в Сирии. А США это не понравилось. Ну а Штаты плюс Германия являются основными спонсорами МОК. В итоге они раздули скандал.

    Повторюсь: политическая составляющая присутствует, хотя к сегодняшним реалиям привело и безграмотное отношение.

    Допустят ли Россию к Пхенчхану-2018? Нет никаких оснований для запрета участия. Ни в Олимпийской хартии, ни где-либо еще», – сказал Тихонов в эфире телеканала «Беларусь 5».

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

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